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تصفية عدد من مسلحي "داعش" بعملية أمنية في كركوك

أخبار العالم العربي

تصفية عدد من مسلحي
Reuters Stringer .
القوات الأمنية العراقية في كركوك - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، تصفية عدد من عناصر تنظيم "داعش" في اشتباك عنيف في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، تمكنت من رصد وكر للإرهابيين، بداخله أعداد من عناصر التنظيم في وادي الشاي".

وأضاف البيان: "شرعت قوة مشتركة بإسناد جوي من قبل طيران الجيش بمحاصرة الوكر والاشتباك مع العناصر التي بداخله وقتل عدد منهم"، مشيرا إلى "مقتل عسكري واحد وجرح اثنين في صفوف القوات الأمنية، وأن العملية ما زالت مستمرة".

وقتل منتسب من الشرطة الاتحادية، أمس الأحد وجرح اثنان آخران إثر هجوم لـ"داعش" على قرية المنصورية جنوبي كركوك.

المصدر: "رووداو"

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