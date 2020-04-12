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القوات العراقية تصد هجومين لـ"داعش" في كركوك وديالى

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القوات العراقية تصد هجومين لـ
Reuters STRINGER Iraq
القوات العراقية في ناحية جلولاء - أرشيف
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أعلن مصدر عراقي اليوم الأحد، أن القوات الأمنية صدت هجومين متزامنين لعناصر تنظيم "داعش" في محافظتي كركوك وديالى شمالي البلاد.

وأشار المصدر، إلى أن "جماعات مسلحة شنت هجوما على قرية المنصورية في ناحية ملا عبد الله جنوب غربي كركوك، قتل خلاله عنصر من الشرطة الاتحادية، بينما أصيب عنصر من داعش وتمت محاصرته، فيما لاذ بقية المهاجمين بالفرار".

وأضاف، أن "القوات العراقية صدت أيضا هجوما لداعش في ناحية جلولاء، من دون وقوع خسائر".

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحي "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة بمثلث الموت.

المصدر: "وكالات عراقية"

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