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العراق.. الحشد الشعبي يعتقل عناصر من "داعش" قرب بحيرة حمرين بديالى

أخبار العالم العربي

العراق.. الحشد الشعبي يعتقل عناصر من
AFP
قوات الحشد الشعبي العراقي - أرشيف
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي السبت، عن اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، قرب بحيرة حمرين شمال شرقي العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الحشد أن "اللواء 23 ضبط وكرا لعناصر تنظيم "داعش" الإجرامي في بحيرة حمرين في محافظة ديالى".

وأضاف، أن "عناصر الفوج الرابع القوة البحرية، طاردوا المسلحين بعد اشتباكات معهم قرب البحيرة، واعتقل أربعة منهم".

وذكر البيان أنه تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة.

المصدر: "السومرية نيوز"

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