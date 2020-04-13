قوات الوفاق تقتحم ثالث مدينة في غرب ليبيا

اقتحمت قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية مدينة العجيلات بعد أن سيطرت على مدينتي صرمان وصبراتة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات المهاجمة سيطرت على عدة مناطق بالمدينة بما في ذلك المركز.

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وكان المتحدث باسم قوات الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو قد وجه انذارا أخيرا لما تبقى من مدن تابعة للجيش في الغرب الليبي، وهي العجيلات والجميل وزلطن ورقدالين، وطالبهم بإلقاء السلاح، مقابل الحصول على محاكمة عادلة.

يذكر أن قوات الوفاق نجحت صباح اليوم في السيطرة على مدينتي صرمان وصبراتة، وطردت الوحدات الموالية للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بمساندة مباشرة من الطيران المسير.

المصدر: RT