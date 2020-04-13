ليبيا.. القتال ينتقل من مدينة صرمان إلى صبراتة

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أن وحداتها سيطرت على مدينتي صرمان وصبراتة الواقعتين غربي العاصمة طرابلس.

وأعلن المتحدث باسم قوات الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، أن وحدات حكومة الوفاق سيطرت على مدينتي صرمان صبراتة، وهي تطارد "فلول" خصومها.

وأفاد قنونو أيضا بأن قواته "سيطرت على عدد من المدرعات الإماراتية وعربات صواريخ غراد و10 دبابات وآليات مسلحة".

وكانت قوات الوفاق قد شنت هجوما كبيرا صباح اليوم مدعومة بطائرات مسيرة ضد أهداف في مدينتي صرمان وصبراتة، ونجحت في السيطرة على مدينة صرمان بشكل تام، وتقدمت إلى مدينة صبراتة المجاورة، حيث لا يزال القتال محتدما داخلها.

المصدر: RT