نائب عراقي لـRT: تحركات عسكرية مستمرة لأربعة أطراف دولية على الحدود مع سوريا

كشف النائب العراقي مختار الموسوي، اليوم الأحد، عن وجود تحركات عسكرية لأربعة أطراف دولية على الحدود العراقية مع سوريا.

وقال الموسوي لـRT، إن "قوات أمريكية وتركية وفصائل موالية للجيش السوري الحر، بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني، تتواجد جميعها على الحدود العراقية السورية من جهة محافظة نينوى".

وأضاف، أن "هذه المنطقة الحدودية صارت ملوثة بهذا التواجد العسكري، وبعض هذه القوات تدخل وتخرج من الحدود العراقية بكل سهولة، ويبدو بعيدا عن أعين الحكومة العراقية".

المصدر: RT