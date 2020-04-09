دبلوماسي أمريكي: تهديد إيران للقوات الأمريكية في العراق ما زال قائما

قال دبلوماسي أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن التهديدات الإيرانية للقوات الأمريكية في العراق ما زال قائما.

وصرح كبير الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر بأن تهديد الجماعات المدعومة من إيران للقوات الأمريكية ما زال "كبيرا".

واضاف أن واشنطن تتعامل بحذر مع إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته "جماعة كتائب حزب الله" المدعومة من إيران.

وأشاد ديفيد شينكر مساعد وزير شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، بالعمل السابق لمصطفى الكاضمي رئيس المخابرات العراقية الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء يوم الخميس.

المصدر: رويترز