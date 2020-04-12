السعودية.. السديس يوجه بتوزيع ماء زمزم على مصابي كورونا

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوزيع ماء زمزم على المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتضمن توجيه السديس توزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن المصابين، وتقدم لهم الرعاية والعلاج، خلال فترة مرضهم.

هذا وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 4033، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 52 حالة.

المصدر: "سبق"