الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات و382 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية قفزة قياسية جديدة، بتسجيل سلطات المملكة خمس وفيات و383 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

#الصحة تعلن عن تسجيل (382) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (35) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (720) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Z96uTRmNug — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 11, 2020