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الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات و382 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات و382 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات و382 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters Ahmed Yosri
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شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية قفزة قياسية جديدة، بتسجيل سلطات المملكة خمس وفيات و383 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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