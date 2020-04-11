الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات و382 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters Ahmed Yosri
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شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية قفزة قياسية جديدة، بتسجيل سلطات المملكة خمس وفيات و383 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
#الصحة تعلن عن تسجيل (382) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (35) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (720) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Z96uTRmNug— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 11, 2020