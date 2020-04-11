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مصر.. الجيش يواصل تعقيم الشوارع وميادين البلاد

أخبار العالم العربي

مصر.. الجيش يواصل تعقيم الشوارع وميادين البلاد
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القوات المسلحة المصرية تساهم في مكافحة كورونا
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أعلنت القوات المسلحة المصرية مواصلتها أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية، وذلك أثناء فترة تطبيق حظر تجول المواطنين بهدف عدم تعطيل الحركة المرورية.

وأشارت القوات المسلحة، إلى أن هذا يأتي ضمن إطار خطتها لمساعدة أجهزة الدولة المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل حماية أبناء الشعب من الوباء.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير ميادين وعددا من الشوارع المحيطة ومساجد وكذلك برج مصر للسياحة، وعددا من المؤسسات والمباني الحكومية التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين يوميا.

كما قام عناصر الجيش في المنطقة الشمالية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائي بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والمنشآت العامة بمحافظة الإسكندرية.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT + "وكالات مصرية"

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