الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي كورونا إلى 384 وتسجيل 17 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي كورونا إلى 384، ووفاة 17 شخصا من حاملي الفيروس.

وأكدت الوزارة اليوم الجمعة خروج 36 من المصابين بكورونا من مستشفى العزل وأن جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ384 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها وأن جميعهم مصريون، لافتا إلى وفاة 17 حالة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها، و135 حالة وفاة، موضحا أن 30٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

ناصر حاتم

المصدر: RT