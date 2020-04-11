الحوثيون: : الطيران الحربي للتحالف يشن 25 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية

أكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع، أن الطيران الحربي للتحالف العربي شن 25 غارة جوية خلال الـ12 ساعة الماضية.

وكتب سريع على "تويتر": "في تصعيد خطير وكبير شن التحالف خلال 12 ساعة الماضية 25 غارة منها 23 خلال ساعة واحدة على مأرب كإسناد لقواتهم على الأرض أثناء تنفيذهم هجومات متواصلة".

في تصعيد خطير وكبير لقوى العدوان شن الطيران الحربي 25 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية منها 23 غارة خلال ساعة واحدة في مأرب كإسناد لمرتزقتهم على الأرض أثناء تنفيذهم زحوفات متواصلة.

هذا التصعيد الخطير سيكون له تبعات على قوى العدوان وعليهم تحمل نتائج حماقاتهم وتصعيدهم. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 11, 2020

وأضاف: "هذا التصعيد الخطير سيكون له تبعات على قوى العدوان وعليهم تحمل نتائج حماقاتهم وتصعيدهم".

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع في قت سابق، صد قواته زحفين في محافظتي الجوف ومأرب اليمنيتين.

وكتب سريع على "تويتر": "تمكنت قواتنا بعون الله وتأييده من التصدي لزحفين أحدهما على مواقع قواتنا في خب والشعف بمحافظة الجوف، والآخر على مواقع قواتنا في صرواح بمحافظة مأرب".

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تمكنت قواتنا بعون الله وتأييده من التصدي لزحفين أحدهما على مواقع قواتنا في خب والشعف بمحافظة الجوف، والآخر على مواقع قواتنا في صرواح بمحافظة مأرب. وتم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط العشرات في صفوفه بين قتيل وجريح ولم يحرز أي تقدم. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 11, 2020

وأضاف: "تم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط العشرات في صفوفه بين قتيل وجريح ولم يحرز أي تقدم".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي والحوثيين على الدخول في المحادثات "بنية طيبة ودون شروط مسبقة" للاتفاق على آلية لتنفيذ هدنة على مستوى البلاد، وعلى خطوات إنسانية واقتصادية لبناء الثقة والتوصل لتسوية سياسية.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية وقف عملياته العسكرية اعتبارا من الساعة 9 بتوقيت غرينتش الخميس ولمدة أسبوعين في دعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، الذي راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.

المصدر: "وكالات"