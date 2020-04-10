القدس.. صلاة الجمعة العظيمة للمسيحيين الكاثوليك من دون المؤمنين

احتفل المسيحيون الذين يتبعون التقويم الغربي، بالجمعة العظيمة في مدينة القدس، التي تشهد إقفالا شاملا بفعل انتشار فيروس كورونا.

وفرغت الكنائس تماما من المؤمنين، بينما حضر عدد قليل من الكهنة القداس الإلهي.

ودعا بيير باتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي، والمسؤول الكنسي عن المواقع الكاثوليكية في القدس، للصلاة من أجل مرضى وضحايا فيروس كورونا في الجمعة العظيمة.

مباشر من القدس.. صلاة الجمعة العظيمة للمسيحيين الكاثوليك https://t.co/Qo07J7vJOE — RTARABIC (@RTarabic) April 10, 2020

وقال المطران بيتسابالا أثناء وقوفه أمام كنيسة القيامة في القدس "نحتفل بالجمعة العظيمة ذكرى موت المسيح في ظل ظروف مختلفة تماما".

وأقفلت الكنيسة أبوابها قبل أسابيع لكن أعيد فتحها خصيصا كي يؤدي بيتسابالا الصلاة في الجمعة العظيمة في قداس بحضور عدد قليل من الكهنة.

وأصيب أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي بفيروس كورونا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 92 شخصا. وتم رصد 266 إصابة ووفاتين في الأراضي الفلسطينية ومعظم الإصابات في الضفة الغربية.

ويلتزم سكان القدس بالعزل الذاتي في المنازل ولا يخرجون سوى للضرورة التي لا تشمل المراسم الدينية.

المصدر: رويترز