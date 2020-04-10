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الكويت.. 83 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي عدد الحالات يقترب من الـ1000

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الكويت.. 83 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي عدد الحالات يقترب من الـ1000
Reuters Stephanie McGehee
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شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت اليوم الجمعة انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس، بتسجيل 83 إصابة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 993 حالة، مضيفة أن خمسة من المصابين الجدد مواطنون كويتيون وتم إجلاء اثنين منهم من بريطانيا.

والمصابون الآخرون مقيمون من جنسيات مختلفة بينهم أربعة مصريين وسوريان.

وأعلنت الوزارة أن 869 مريضا بكورونا يتلقون العلاج في المستشفيات الكويتية و26 منهم في أقسام العناية المركزة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس منذ أمس من 111 حتى 123 شخصا.

وسجلت في الكويت حتى الآن وفاة واحدة ناجمة عن كورونا.

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا في البلاد، في انخفاض ملموس بمعدل الحالات الجديدة.

المصدر: RT

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