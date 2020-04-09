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انخفاض حاد في حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في الكويت

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انخفاض حاد في حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في الكويت
Reuters Stephanie McGehee
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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا بأكثر من الضعفين مقارنة مع معدلات يوم أمس.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، أنها سجلت خلال اليوم الأخير 55 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 112 حالة تم تسجيلها أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 910 حالات.

وأكدت الوزارة أن ستة فقط من المصابين الجدد مواطنون كويتيون، والآخرين مقيمون من جنسيات مختلفة بمن فيهم مصري وسوري.

ولا يزال عدد المتعافين من الفيروس في البلاد عند مستوى 111 شخصا.

وسجلت في الكويت حتى الآن وفاة واحدة ناجمة عن كورونا.

المصدر: RT

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