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المدبر الرسولي بالقدس يدعو للصلاة لضحايا كورونا في يوم الجمعة العظيمة

أخبار العالم العربي

المدبر الرسولي بالقدس يدعو للصلاة لضحايا كورونا في يوم الجمعة العظيمة
Reuters NIR
بيير باتيستا بيتسابالا المسؤول الكنسي عن المواقع الكاثوليكية في القدس
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دعا بيير باتيستا بيتسابالا، المسؤول الكنسي عن المواقع الكاثوليكية في القدس (المدبر الرسولي)، للصلاة من أجل مرضى وضحايا فيروس كورونا في يوم الجمعة العظيمة.

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وقال المطران بيتسابالا أثناء وقوفه أمام كنيسة القيامة في القدس "نحتفل بالجمعة العظيمة، ذكرى موت المسيح في ظل ظروف مختلفة تماما"، مضيفا أن الموت فرض نفسه على العالم بأسره، "لذلك من المهم...في هذا المكان حيث جرى صلب المسيح، أن نصلي ونحيي هذه الذكرى".

وأغلقت الكنيسة أبوابها قبل أسابيع، لكن أعيد افتتاحها خصيصا كي يؤدي بيتسابالا الصلاة في الجمعة العظيمة في قداس بحضور عدد قليل من القساوسة.

ويلتزم سكان القدس بالعزل الذاتي في المنازل ولا يخرجون سوى للضرورة التي لا تشمل المراسم الدينية.

وتحل عدة مناسبات في مختلف الأديان هذا الشهر تشمل عيد الفصح اليهودي والجمعة العظيمة وعيد القيامة وأحد الشعانين عند المسيحيين وشهر رمضان عند المسلمين.

المصدر: "رويترز"

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