سلطات غزة تبلغ المواطنين العالقين في مصر بضرورة تسجيل بياناتهم

أبلغت السلطات في قطاع غزة المواطنين العالقين في مصر بضرورة تسجيل بياناتهم لدخول القطاع.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن هذا الإجراء "من أجل حصر أعداد العالقين تمهيدا لترتيب آلية عودتهم لقطاع غزة".

وأضافت سلطات غزة أن جميع القادمين يخضعون للحجر الصحي لمدة 21 يوما قابلة للتمديد بحسب ما تقرره وزارة الصحة مكانا وزمانا.

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وسيتم "الاحتفاظ بحقائب الأمتعة والمقتنيات داخل مستودعات معبر رفح، لمدة 72 ساعة منذ لحظة الوصول، تنفيذا لإجراءات السلامة الوقائية، لذا مطلوب كتابة الإسم بالكامل عليها مع إرفاق رقم الجوال بشكل واضح".

وأشارت إلى ضرورة "تجهيز حقيبة تحتوي على الملابس المراد استخدامها خلال فترة الحجر الصحي، وكل ما يتعلق بالمواطن من أدوية وأجهزة إلكترونية يستخدمها"، بالإضافة إلى "عدم اصطحاب أية مقتنيات من الممكن أن تتعرض للتلف خلال فترة التعقيم 72 ساعة".

المصدر: RT