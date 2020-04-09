 
مباشر

سلطات غزة تبلغ المواطنين العالقين في مصر بضرورة تسجيل بياناتهم

أخبار العالم العربي

سلطات غزة تبلغ المواطنين العالقين في مصر بضرورة تسجيل بياناتهم
AFP SAID KHATIB
الحدود بين قطاع غزة ومصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmqs

أبلغت السلطات في قطاع غزة المواطنين العالقين في مصر بضرورة تسجيل بياناتهم لدخول القطاع.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن هذا الإجراء "من أجل حصر أعداد العالقين تمهيدا لترتيب آلية عودتهم لقطاع غزة".

وأضافت سلطات غزة أن جميع القادمين يخضعون للحجر الصحي لمدة 21 يوما قابلة للتمديد بحسب ما تقرره وزارة الصحة مكانا وزمانا.

إقرأ المزيد
الصحة في غزة: بعد أيام قد نفقد القدرة على فحص كورونا
الصحة في غزة: بعد أيام قد نفقد القدرة على فحص كورونا

وسيتم "الاحتفاظ بحقائب الأمتعة والمقتنيات داخل مستودعات معبر رفح، لمدة 72 ساعة منذ لحظة الوصول، تنفيذا لإجراءات السلامة الوقائية، لذا مطلوب كتابة الإسم بالكامل عليها مع إرفاق رقم الجوال بشكل واضح".

وأشارت إلى ضرورة "تجهيز حقيبة تحتوي على الملابس المراد استخدامها خلال فترة الحجر الصحي، وكل ما يتعلق بالمواطن من أدوية وأجهزة إلكترونية يستخدمها"، بالإضافة إلى "عدم اصطحاب أية مقتنيات من الممكن أن تتعرض للتلف خلال فترة التعقيم 72 ساعة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا