مصر.. سحب ترخيص فندق سياحي كبير بسبب تسريح عماله

أصدر وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبيرة بمحافظة البحر الأحمر بعد تسريح عماله.

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وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقة عبد الفتاح العاصي، أن هذا القرار جاء بسبب عدم قيام إدارة الفندق بدفع مستحقات العاملين.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القطاع الخاص من خفض مرتبات الموظفين "بالشكل الكبير الذي أعلن عنه بعض رجال الأعمال" بالإضافة إلى تسريح عدد من العاملين.

المصدر: RT