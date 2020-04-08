السيسي يحذر القطاع الخاص من خفض مرتبات الموظفين

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القطاع الخاص من خفض مرتبات الموظفين "بالشكل الكبير الذي أعلن عنه بعض رجال الأعمال" بالإضافة إلى تسريح عدد من العاملين.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس المصري في كلمة له مساء أمس الثلاثاء: "الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على العاملين بالقطاع الحكومي وعدم تضررهم بسبب فيروس كورونا المستجد".

وأضاف السيسي: "خلوا كل الكبار (كبار السن) مع التقدير ليهم ميحضروش العمل بتكلم على القطاع الحكومي، وبرضه لو القطاع الخاص يلتزم بده دون أن يمس مرتبات الناس".

وتابع الرئيس: "الدولة مجتش قالت إننا هندي المرتبات بخفض 20 أو 30% لكن كمان القطاع الخاص مسؤول معانا يحافظ وهنساعده في اللي حصل كله وممكن نزود علشان نخفف عنه ما أمكن، يبقى كبار السن والسيدات في البيت".

وكان الرئيس المصري قد تفقد أمس الثلاثاء، استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم الكشف عن أجهزة ومعدات ضخمة تمتلكها القوات المسلحة.

المصدر: RT