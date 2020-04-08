بأمر ملكي.. تنفيذ حكم القتل قصاصا بأصغر محكوم سعودي

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصا على الشاب المحكوم عبد المحسن الغامدي في مدينة الباحة.

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وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ الحكم قالت فيه: "أقدم عبد المحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي، سعودي الجنسية، على قتل سعد بن عائض بن مشرف الغامدي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته".

وأضاف البيان: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



( إنا لله وإنا إليه راجعون )



بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

إنتقل إلى رحمةالله اخي عبدالمحسن توفاه الله مصلي وصائم وحافظ كتاب الله



اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولاًحسناً وثبته بالقول الثابت .



ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم😔💔 pic.twitter.com/NFCCY2sCE3 — عبدالله بن حمود (@ab_fisal83) April 8, 2020

وتابعت الوزارة: "وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد المحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي اليوم الأربعاء بالسجن العام بمنطقة الباحة".

وفي وقت سابق تصدر وسم #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3 قائمة الأكثر تداولا في المملكة على موقع "تويتر"، حيث ناشد من خلاله العديد من المغردين أولياء الدم بالعفو عن المحكوم، الذي يعتبر أصغر محكوم بالقصاص في السعودية، حيث قام بجريمة قتل زميله في المدرسة الثانوية عام 2012 عندما كان عمره 15عاما.

المصدر: واس