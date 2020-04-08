الحكم سينفذ اليوم.. قصة أصغر محكوم بالقصاص في السعودية

ناشد حمود بن عبد الله الغامدي والد المحكوم بالقصاص عبد المحسن تأجيل تنفيذ الحكم المقرر اليوم الأربعاء لما بعد أزمة كورونا، راجيا عفو أولياء الدم عن ابنه.

وقال الغامدي أمس الثلاثاء: "رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيرا، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة".

وناشد ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم للعفو عن ابنه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة الغامدي، وسط مشاركة واسعة ومناشدات بالعفو ابتغاء وجه الله، ودشن نشطاء وسم #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة في موقع "تويتر" خلال الساعات القليلة.

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



اتمنى رسالة الأخ محمد توصل لأهل الدم

تكفووون اتركو عبدالمحسن لوجهه الله pic.twitter.com/Hie9Pie7C0 — 5azd (@5azd1) April 8, 2020

وقصة عبدالمحسن الغامدي بدأت أحداثها عام 2012، حيث تلقت الجهات الأمنية في منطقة الباحة بلاغا بوقوع جريمة قتل في مدرسة ثانوية بالمعشوقة وهي منطقة تابعة لمدينة القري.

وتوجهت قوات الأمن إلى المدرسة ليتبين عند وصولها أن المقتول أحد الطلاب وعمره 17 عاما وهو من عائلة آل المشرف.

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3

بقي نص ساعه اللهم اني استودعتك عبدالمحسن والله يفرجها عنه فالدقائق المعدودات الله يفرجها عنه الله يفرجها عنه دعواتكم له pic.twitter.com/WcHRd5Uxf5 — 5azd (@5azd1) April 8, 2020

واتضح أن عبد المحسن الغامدي، 15 عاما، أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه ليرديه قتيلا، وبعد الإجراءات اللازمة والتحقيق مع الغامدي اعترف بقيامه بالقتل وأن بينهما خلاف.

وقد حكم على الجاني بالقصاص، وهي عقوبة مقدرة شرعا، تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل.

المصدر: وكالات