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الحكم سينفذ اليوم.. قصة أصغر محكوم بالقصاص في السعودية

أخبار العالم العربي

الحكم سينفذ اليوم.. قصة أصغر محكوم بالقصاص في السعودية
عبد المحسن الغامدي
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ناشد حمود بن عبد الله الغامدي والد المحكوم بالقصاص عبد المحسن تأجيل تنفيذ الحكم المقرر اليوم الأربعاء لما بعد أزمة كورونا، راجيا عفو أولياء الدم عن ابنه.

وقال الغامدي أمس الثلاثاء: "رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيرا، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة".

وناشد ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم للعفو عن ابنه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة الغامدي، وسط مشاركة واسعة ومناشدات بالعفو ابتغاء وجه الله، ودشن نشطاء وسم #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة في موقع "تويتر" خلال الساعات القليلة.

وقصة عبدالمحسن الغامدي بدأت أحداثها عام 2012، حيث تلقت الجهات الأمنية في منطقة الباحة بلاغا بوقوع جريمة قتل في مدرسة ثانوية بالمعشوقة وهي منطقة تابعة لمدينة القري.

وتوجهت قوات الأمن إلى المدرسة ليتبين عند وصولها أن المقتول أحد الطلاب وعمره 17 عاما وهو من عائلة آل المشرف.

واتضح أن عبد المحسن الغامدي، 15 عاما، أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه ليرديه قتيلا، وبعد الإجراءات اللازمة والتحقيق مع الغامدي اعترف بقيامه بالقتل وأن بينهما خلاف.

وقد حكم على الجاني بالقصاص، وهي عقوبة مقدرة شرعا، تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل.

المصدر: وكالات

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