ظهور مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا (صور)

نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو لمروحيات مخصصة لمواجهة فيروس كورونا، بعد إعلان الرئيس المصري عن تجيزها لنقل المصابين والحالات الطارئة بأقصى سرعة.

إقرأ المزيد

وظهرت إحدى الطائرات العسكرية أثناء تعقيمها وتجهيزها لنقل المصابين، بالإضافة إلى ظهور عدد ضخم من سيارات الإسعاف والعربات المتنقلة المخصصة لنقل المصابين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن الجيش المصري تمكن مؤخرا من بناء 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح بسعة 200 سرير لكل مستشفى، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك أعلن رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب، وليد حسين أبو المجد، رفع درجة استعداد 45 مستشفى عسكريا.

المصدر: RT