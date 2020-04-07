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ظهور مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا (صور)

أخبار العالم العربي

ظهور مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا (صور)
تجهيزات الجيش المصري
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نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو لمروحيات مخصصة لمواجهة فيروس كورونا، بعد إعلان الرئيس المصري عن تجيزها لنقل المصابين والحالات الطارئة بأقصى سرعة.

ظهور مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا (صور)مروحية الجيش المصري
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السيسي: 6 مستشفيات لمواجهة فيروس كورونا بناها الجيش المصري جاهزة للافتتاح
السيسي: 6 مستشفيات لمواجهة فيروس كورونا بناها الجيش المصري جاهزة للافتتاح

وظهرت إحدى الطائرات العسكرية أثناء تعقيمها وتجهيزها لنقل المصابين، بالإضافة إلى ظهور عدد ضخم من سيارات الإسعاف والعربات المتنقلة المخصصة لنقل المصابين.

ظهور مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا (صور)

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن الجيش المصري تمكن مؤخرا من بناء 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح بسعة 200 سرير لكل مستشفى، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

ظهور مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا (صور)
ظهور مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا (صور)

بالإضافة إلى ذلك أعلن رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب، وليد حسين أبو المجد، رفع درجة استعداد 45 مستشفى عسكريا.

ظهور مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا (صور)

المصدر: RT

 

 

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