السيسي: 6 مستشفيات لمواجهة فيروس كورونا بناها الجيش المصري جاهزة للافتتاح

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجيش المصري تمكن مؤخرا من بناء 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح وكل مستشفى بها 200 سرير، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

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وقال الرئيس المصري: "أتوجه للقوات المسلحة بالشكر والتقدير والحقيقة اللي أنا بشوفه يؤكد دايما ثقة المصريين في قوة جيش مصر، الذي يؤكد أنه يكون شريك مساهم في أي أزمة.. وهذا أمر يدعو إلى التقدير والفخر".

من جانبه، قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، أن "رجال القوات المسلحة يتحملون هذا الوطن ومقدراته في مرحلة عصيبة".

المصدر: وكالات