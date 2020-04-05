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واشنطن تقترح على العراق فتح حوار استراتيجي بين البلدين

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واشنطن تقترح على العراق فتح حوار استراتيجي بين البلدين
YouTube / المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي
رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يستقبل السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر
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أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، عن مقترح أمريكي بفتح حوار استراتيجي بين حكومتي البلدين.

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وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة أن "المقترح يهدف لتحقيق مصالح البلدين في ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة"، مبينا أن "العراق رحب بذلك".

وأضاف البيان أن عبد المهدي استقبل السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، الذي أكد لرئيس الحكومة "مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، وهو ما سبق للعراق أن اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة".

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا "الملفات المشتركة"، بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة عليها، وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة بهذا الفيروس، إضافة إلى "إجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

المصدر: RT

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