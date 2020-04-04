العراق.. فصائل مسلحة تتوعد الولايات المتحدة وتهاجم رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف

أصدرت ثمانية فصائل مسلحة في العراق، اليوم السبت، بيانا مشتركا توعدت فيه باستهداف القوات الأمريكية، كما هاجمت رئيسي الجمهورية، برهم صالح، والحكومة المكلف، عدنان الزرفي.

وهددت الفصائل، وهي "عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء"، و"كتائب الإمام علي"، و"حركة الأوفياء"، وسرايا عاشوراء"، و"حركة جند الإمام"، و"سرايا الخراساني"، بتحويل "أرض العراق وسمائه إلى جحيم على القوات الأمريكية".

ودعت الفصائل نواب البرلمان الداعمين للزرفي إلى الاعتذار والتراجع، من أجل إفشال "المؤامرة".

المصدر: RT