"عصائب أهل الحق" لـRT: جاهزون لإلحاق الهزيمة بالقوات الأمريكية إذا رفضت الخروج

أكدت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق، اليوم الخميس، جهوزيتها لإلحاق الهزيمة بالقوات الأمريكية إذا رفضت قرار خروجها بالطرق القانونية والدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي لـRT إن "فصائل المقاومة بكافة تشكيلاتها جاهزة تماما لإلحاق هزيمة كبيرة بالقوات الأمريكية في حال رفضت الرضوخ لإرادة العراقيين حكومة وشعبا".

وأضاف "أعتقد أن الولايات المتحدة تخشى المواجهة المباشرة مع حركات المقاومة التي سبق وأن خاضت معها تجربة مريرة مع الفارق بين القوة الأمريكية التي كانت متواجدة وجاهزة للقتال بعدد كبير وأسلحة وتجهيزات ضخمة قبل 2011 وبين وجودها الحالي".

ولمح الربيعي إلى وجود "تطور وجهوزية عالية لحركات المقاومة المناهضة للوجود الأمريكي، قياسا لما كانت عليه قبل عام 2011".

المصدر: RT