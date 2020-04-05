التحالف العربي: سقوط صاروخ باليستي حوثي في صعدة أطلق من صنعاء (صور)

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، إن جماعة "أنصار الله" الحوثية أطلقت صباح السبت صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء.

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وقال المالكي إن "الصاروخ الباليستي سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية عكوان بعد أن قطع مسافة 200 كلم".

وأشار إلى "الاستمرار المتعمد من الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية، وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي".

وكانت وزارة النفط والمعادن اليمنية قد أعلنت عن استهداف الحوثيين لمحطة الضخ الخاصة بأنبوب "صافر" النفطي والواقعة في صرواح غرب محافظة مأرب، و"ما يمثله هذا العمل التخريبي من استهداف لمقدرات الدولة اليمنية ومنشآتها الحيوية".

المصدر: وكالات