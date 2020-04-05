كورونا يخفض معدل الجرائم في دمشق

كشفت مصادر في الأمن الجنائي السوري أن نسبة الجرائم انخفضت بشكل كبير في دمشق، مؤكدة أنه لم تسجل أي جريمة منذ 10 أيام، مرجحة أن يكون مثل هذا الانخفاض في المحافظات الأخرى أيضا.

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وأرجعت هذه المصادر في تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية، هذا الإنخفاض إلى حظر التجول والإجراءات الحكومية التي حدت من الحركة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن مهمة الأمن الجنائي حماية الأسواق الرئيسية والفرعية لمنع وقوع أي جريمة سرقة، وخصوصا في ظل حظر التجول المفروض من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، مشيرة إلى أنه لم يتم وقوع إلا محاولة سرقة واحدة باءت بالفشل، وذلك في أول يوم من الحظر.

ويبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بحسب وزارة الصحة، 12 حالة، ووسجلت حالتا وفاة، وشفاء حالتين.

المصدر: الوطن