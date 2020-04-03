مصر.. إقالة مسؤول جمعية دفن الموتى بعد رفض نقل جثمان متوفي بكورونا إلى المقبرة

قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، إنه تم إقالة رئيس جمعية دفن الموتى في بورسعيد بعد انتشار فيديو نقل متوفي بفيروس كورونا في سيارة مكشوفة.

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وقال المحافظ معلقا على نقل متوفي كان مصابا بفيروس كورونا في سيارة نقل مكشوفة لعدم توافر سيارة نقل الموتى، إن "المتوفي دخل المستشفى يوم 31 مارس وتم إجراء التحاليل الطبية اللازمة له، وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بالمستشفى، وكان هناك مشكلة في الغسل والبعض كان خائفا من التعامل مع الحالة".

وأضاف الغضبان في تصريحات تلفزيونية على قناة "صدى البلد"، أن "دور المستشفى ينتهي عند تسليم المتوفي إلى أهله، وأهل المتوفي تواصلوا مع جمعية دفن الموتى ولكنها رفضت نقله لدفنه"، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه تلك الجمعية، وتم عزل مدير الجمعية من منصبه".

وتابع الغضبان: "المنظر اللي شفناه ده ميرضيش حد، وتواصلنا مع وزارة الصحة لتوفير سيارة لنقل الموتى المصابين بفيروس كرورنا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية