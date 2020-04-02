مصر.. التحقيق في فيديو لنقل جثمان شخص توفي بعد إصابته بكورونا

أعلن محافظ بورسعيد (شمال شرق مصر)، اللواء عادل الغضبان، اليوم الخميس، أن التحقيق جار في فيديو لنقل جثمان شخص توفي جراء فيروس كورونا، في سيارة ربع نقل.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "صدى البلد"، وصف الغضبان الواقعة بالمؤسفة، مؤكدا أنه اتخذ قرارا بعزل مدير جمعية دفن الموتى المحلية، وذلك بعد أن رفضت هذه الجمعية نقل الجثمان، الأمر الذي دفع أحد النواب إلى التطوع بتوفير السيارة.

وكانت محافظة بورسعيد قد أصدرت بيانا بخصوص الواقعة، جاء فيه أن محافظة بورسعيد تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، إبراهيم حسن محمد العتر.

وكان العتر، البالغ 64 عاما من عمره، وصل، الثلاثاء الماضي، إلى مستشفي المبرة للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم أخذ العينات اللازمة وظهرت نتيجة التحليل إيجابية، وتوفي في 1 أبريل.

وقامت إدارة المستشفى والطب الوقائي باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة بدفن مثل هذه الحالة، طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وتم إخطار أهله وقاموا بالتواصل بجمعية دفن الموتى. لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل الجمعية، لأن لذلك شروط خاصة عند النقل والدفن. وقام أهل الميت بالتواصل بأحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة بورسعيد لتوفير عربة دفن للموتى، وقد قام النائب بدفع عربة ربع نقل لنقل الجثمان.

يذكر أن فيديو عملية نقل المتوفى، و الذي تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثار استياء المتابعين.

ناصر حاتم

المصدر: RT