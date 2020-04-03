بدء تطبيق حظر التجول الممدد في سوريا يومي الجمعة والسبت

بدأ في مختلف أنحاء سوريا تطبيق قرار الحكومة بتمديد حظر تجول المواطنين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع اعتبارا من الساعة 12:00 ظهرا حتى 06:00 من صباح اليوم التالي.

وتنفيذا لهذا القرار يجب على المواطنين في كل مناطق البلاد الالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلى الشوارع، التي بدت خالية تماما من الناس، وذلك في إطار إجراءات الحكومة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"،

وقرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء فيروس كورونا، أمس الخميس، حظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سوريا يومي الجمعة والسبت في الفترة اعتبارا من 3 أبريل وحتى إشعار آخر.

وأصدرت وزارة الداخلية تعميما حول تنفيذ هذا الحظر من قبل قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات، ضمن قطاعات المسؤولية، بالتنسيق مع قادة شرطة المحافظات.

ولا يسري القرار على جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول المشار إليها في التعميم رقم 375 الصادر يوم 25 مارس وسوابقه.

ولفتت الوزارة إلى أنه يستثنى من تدابير الإغلاق عمال ومراكز مستلزمات الإنتاج الزراعي وصيدليات الزراعة ومراكز بيع البذار والسماد والأطباء البيطريون.

وكان الفريق الحكومي المعني بمتابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا قرر منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتبارا من الساعة 14:00 ظهرا من يوم الأحد 29 مارس وحتى إشعار آخر.

المصدر: سانا