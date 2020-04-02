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السلطات الأردنية: تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس ب 5 أضعاف مقارنة بأمس الأربعاء

الجزائر.. تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب كورونا وعدد المصابين يقارب الألف

أخبار العالم العربي

الجزائر.. تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب كورونا وعدد المصابين يقارب الألف
Reuters RB/BRV
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، بتسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حالات الوفاة إلى 63، وارتفاع عدد المصابين إلى 986، في عموم البلاد.

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وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 61 حالة.

ودعا المسؤول الجزائري المواطنين إلى ضرورة "احترام توصيات الخبراء المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية، بالإضافة إلى شروط الحجر الصحي لتفادي أي عدوى بفيروس كورونا".

المصدر: وكالات

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