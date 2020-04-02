الجزائر.. تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب كورونا وعدد المصابين يقارب الألف

أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، بتسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حالات الوفاة إلى 63، وارتفاع عدد المصابين إلى 986، في عموم البلاد.

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وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 61 حالة.

ودعا المسؤول الجزائري المواطنين إلى ضرورة "احترام توصيات الخبراء المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية، بالإضافة إلى شروط الحجر الصحي لتفادي أي عدوى بفيروس كورونا".

المصدر: وكالات