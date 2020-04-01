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فتوى جزائرية تحرم نشر الشائعات حول كورونا

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فتوى جزائرية تحرم نشر الشائعات حول كورونا
RT @MARWDZAIR
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أفتت لجنة وزارية جزائرية الأربعاء، بتحريم نشر الشائعات المتعلقة بوباء كورونا المستجد والتي "تثير القلق والاضطراب" لدى المواطنين.

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وأكدت لجنة وزارة الشؤون الدينية، أن الإشاعة تتسبب في "إثارة القلق والاضطراب والخوف بين الآمنين والتلاعب بالصحة النفسية للمواطنين وإضعاف الثقة بالنفس والتشكيك في جهود ومقدرات الأمة والتأثير على منظومة القيم والأخلاق".

وأفتت بأنه "لا يجوز نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحة صدورها من جهة مختصة موثوقة حرصا على عدم المساهمة في انتشار الإشاعة".

وأبرزت اللجنة أنه "إذا كان الواجب على المواطنين التعامل مع الإشاعة بكل ما ينبغي من الحيطة والحذر في الأيام العادية، فإن التعامل معها في هذه الأيام الحرجة ينبغي أن يكون أكثر حيطة وحذرا".

المصدر: وكالات

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