الكرملين ينفي صحة تصريح ترامب حول اتصال بين بوتين وبن سلمان

نفى الكرملين صحة تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول أسواق النفط العالمية.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على تغريدة نشرها ترامب اليوم الخميس وتحدث فيها عن اتصال بين بوتين وبن سلمان، إنه لم يتم إجراء أي مكالمة هاتفية مماثلة بين الجانبين.

وسبق أن أجرى ترامب محادثات هاتفية مع بن سلمان حول الأوضاع في أسواق الطاقة العالمية، وعلى إثرها نشر الرئيس الأمريكي تغريدة قال فيها إن ولي العهد السعودي تحدث مؤخرا مع الرئيس الروسي حول قضية أسعار النفط.

وأعرب ترامب في التغريدة عن أمله بتقليص كل من السعودية وروسيا إنتاجهما النفطي "إلى مستوى 10 مليون برميل يوميا وربما أكثر بشكل كبير".

المصدر: وكالات