قطر تمدد تعليق الرحلات القادمة وتغلق المنطقة الاقتصادية في الدوحة

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في قطر، أن السلطات قررت اليوم الأربعاء تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة عدا الترانزيت والشحن الجوي، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما مددت قطر إغلاق المنطقة الصناعية في الدوحة حيث أعلنت السلطات إصابة العشرات بالفيروس.

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وقالت اللجنة: "حفاظا على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية، تقرر تمديد الإغلاق مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية إلى المنطقة".

وكان مجلس الوزراء القطري قد أبلغ شركات القطاع الخاص بتوجيه 80% من الموظفين بالعمل عن بعد، للمساعد في الحد من انتشار الفيروس.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن تطبيق التوجيه الجديد سيبدأ من يوم الخميس ولمدة أسبوعين كخطوة أولى، مع السماح باستثناءات لبعض القطاعات الحيوية، مثل الجيش والشرطة ووزارة الخارجية والمهام الدبلوماسية والرعاية الصحية والنفط والغاز وبعض الموظفين الحكوميين والعاملين في المشاريع الوطنية.

كما سيتقلص يوم العمل إلى 6 ساعات، من السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، باستثناء متاجر البقالة والصيدليات والمطاعم.

المصدر: وكالات