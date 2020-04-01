الجيش اللبناني ينفي إصابة 10 من أفراده بكورونا

نفت قيادة الجيش اللبناني، صحة الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة 10 عناصره بفيروس كورونا.

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وقالت قيادة الجيش في بيان عنها إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناقل بيانا مزيفا منسوبا إلى قيادة الجيش، يتضمن مزاعم عن إصابة عشرة عسكريين من فوج الحدود البري الثاني وعزلهم مع عائلاتهم".

ونفت قيادة الجيش ما ورد في البيان، مؤكدة أن "الإجراءات الوقائية والضرورية قد اتخذت، فلا إصابات مثبتة في صفوف عناصر وضباط فوج الحدود البري الثاني، باستثناء الضابط الذي أعلن بالأمس عن إصابته علما أن حالته جيدة وهو يخضع للعلاج".

وحذرت قيادة الجيش من مغبة اختلاق أخبار وبيانات ونسبها إلى المؤسسة العسكرية، خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

قيادة الجيش - مديرية التوجيه تنفي بيانا منسوبا اليها نُشر على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي يزعم اصابة عشرة عسكريين من فوج الحدود البري الثاني وعزلهم مع عائلاتهم .#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/Xlm3glggCl — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 1, 2020

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بلغ 479 إصابة.

المصدر: موقع الجيش اللبناني