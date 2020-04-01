تبون: الجزائر تملك قدرات كافية لم تستعمل بعد لمواجهة وباء كورونا

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء وزارة الداخلية بصرف منحة شهرية لعمال النظافة والتطهير والتعقيم طيلة فترة التدابير ضد تفشي كورونا المستجد.

وقدرت المنحة بـ5 ألاف دينارجزائري، علما أن القرار يبدأ تطبيقه بدابة من 1 مارس إلى غاية الإعلان عن انتهاء التدابير الإستثنائية لمواجهة تفشي الفيروس.

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وكان الرئيس الجزائري قد أكد مساء الثلاثاء أن بلاده تملك قدرات كافية لم تستعمل كلها بعد لمواجهة هذا الوباء، لا من الناحية المادية ولا من الناحية المالية والتنظيمية.

وذكر أن الجزائر كانت من بين "البلدان الأوائل بخصوص القرارات المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا وذلك قبل بلدان أوروبية"، مستدلا في ذلك باللجوء إلى غلق المدارس والثانويات والجامعات والملاعب كإجراء احترازي.

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المصدر: وكالات