وفاة نائب جزائري بكورونا

توفي اليوم الأربعاء البرلماني الجزائري الطيب عبد القادر زغيمي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بتعازيه إلى عائلة زغيمي وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني".

في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبدالقادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة واعيانها ومحسنيها واحد المساهمين في الاقتصاد الوطني، اتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس راجيا من الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة. pic.twitter.com/Hye8p2UukE — Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) April 1, 2020

وتجدر الإشارة إلى أن زغيمي هو مالك مجمع "سيم" للصناعات الغذائية، وانتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية البليدة.

المصدر: RT