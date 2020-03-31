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الرئيس الجزائري يعلن الاستعانة بالفرق الطبية العسكرية لدعم الطواقم المدنية في مواجهة وباء كورونا

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الرئيس الجزائري يعلن الاستعانة بالفرق الطبية العسكرية لدعم الطواقم المدنية في مواجهة وباء كورونا
Reuters RAMZI BOUDINA
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه تقرر الاستعانة بالفرق الطبية العسكرية لدعم الطواقم المدنية في مواجهة وباء كورونا.

كما قرر تبون تمديد العطل المدرسية والجامعية بسبب كورونا، إضافة إلى منح علاوات للموظفين في قطاعات الصحة والجييش والحماية المدنية وعمال النظافة.

كما كشف عن أن الرئاسة الجزائرية تدرس إقرار إجراءات رادعة لمخالفي الحجر تصل إلى السجن وحجز المركبات.

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وحول المواطنين العالقين خارج الجزائر، قال تبون: "سنحقق مع العالقين بتركيا فردا فردا قبل إجلائهم ولن أسمح بدخول أي شخص قبل التأكد من هويته".

وبشأن تعديل الدستور، شدد الرئيس الجزائري على أن ذلك ليس أولوية في الظرف الراهنة وأن "انشغالنا الأكبر، إنقاذ أرواح مواطنينا".

المصدر: RT

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