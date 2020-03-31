الجزائر تستورد 100 مليون كمامة طبية

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية في الجزائر لطفي بن باحمد، أن بلاده ستستورد 100 مليون كمامة طبية، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير، أن عملية الاستيراد ستتم خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه لم يحدد الجهات التي سيتم الاستيراد منها، مشيرا إلى أن الجزائر ستستلم 10 ملايين كمامة في 5 أبريل القادم.

وقال بن باحمد، إن المخزون الحالي للكمامات في الجزائر يقدر بـ7 ملايين كمامة، وأنه سيتم استلام 11 مليون كمامة في 12 أبريل، لافتا إلى أن طاقة الإنتاج المحلية تقدر بـ100 ألف كمامة يوميا.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية