وزير الصحة: رياضي جزائري مشهور اتصل بي وهو مستعد للتبرع بـ40 مليون يورو

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، عن استعداد شخصية جزائرية رياضية مشهورة عالميا للتبرع بمبلغ يصل إلى 40 مليون يورو للمساعدة في مكافحة كورونا.

وقال بن بوزيد خلال مداخلته البرلمانية اليوم الأربعاء، إن الشخصية الرياضية الجزائرية المشهورة عالميا، قد اتصلت به منذ 10 أيام، كما وعد هذا الرياضي وزير الصحة باستعداده للتبرع بمبلغ يصل إلى 40 مليون يورو.

وقال وزير الصحة إنه وعد هذا الرياضي بأن لا يكشف اسمه وأن تبرعه يبقى في السر.

المصدر: وكالات