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رئيس وزراء قطر يزور مركز مكافحة كورونا في الدوحة (صورة)

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء قطر يزور مركز مكافحة كورونا في الدوحة (صورة)
qatarviral.net
رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني
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قام رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مركز الأمراض الانتقالية المخصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الدوحة.

وذكر آل ثاني، في تغريدة نشرت الثلاثاء على حسابه في موقع "تويتر" أن الزيارة إلى المركز التابع لمؤسسة حمد الطبية والذي خصص لمصابي فيروس كورونا، جاءت من أجل الاطلاع على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمصابين.

وقال: "قمت اليوم بزيارة مركز الأمراض الانتقالية، لتفقد المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19، وسررت بمستوى الرعاية المقدمة إليهم".

وأضاف: "الإصابات تحت السيطرة بفضل الله، وبفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها الفريق الطبي في المركز وفي كل المرافق الطبية في قطر. فلهم كل الشكر والتقدير".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر 693، شفي منها 51 شخصا، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

المصدر: RT + وسائل إعلام قطرية

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