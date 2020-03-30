فلسطين تحيي يوم الأرض افتراضيا

أحيى الفلسطينيون اليوم الذكرى الـ44 لـ"يوم الأرض" الذي يذكر بهبة الفلسطينيين عام 1976، ضد مصادرة تل أبيب عشرات الآلاف من الدونومات من أراضيهم لتوسيع المستوطنات.

ولقي إحياء يوم الأرض الافتراضي تفاعلا كبيرا في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي تحول إلى مسرح لمظاهرة رقمية، حيث دعت لجنة المتابعة الجماهير العربية في وقت سابق، لإحياء الذكرى إلكترونيا ومن المنازل بسبب الحجر.

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وشارك الناشطون في التظاهرة الرقمية ملتزمين بالحجر الصحي، حيثوا اعتلوا أسطح المنازل في تمام الساعة الخامسة، ورفعوا أعلام فلسطين على الأسطح ومن النوافذ.

كما احتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة بالذكرى من على شرفات منازلهم.

جدير بالذكر أن هذه التظاهرة الرقمية دعت لها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لتنظم في الساعة الخامسة مساء في 30 مارس على "أن ترافقها أناشيد وطنية والتواجد على أسطح المنازل أو الإطلال من النوافذ، في بث حي على شبكات التواصل الاجتماعي".

وقال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة في كلمة على فيسبوك: "تمر الذكرى الـ44 ليوم الأرض الذي كان علامة تاريخية ومع الوقت تحول إلى وقت جامع يحتفل به أنصار الحرية والسلام".

وتابع أن "الشيء الوحيد الذي أصررنا على القيام به هو زيارة أضرحة الشهداء في سخنين وعرابة ودير حنا ووضع باقات الزهور عليها".

وطلب بركة من الناس التقيد بتعليمات وزارة الصحة "حتى نبقى متعافين"، وقال: "أمامنا الكثير بعد زوال هذه الغيمة، فهدم المنازل والتمييز ضدنا وقانون القومية وصفقة القرن التي تستهدف كل الشعب الفلسطيني في كل مكان، لا زالت قائمة".

المصدر: RT