غزة.. تمديد الحجر الصحي21 يوما لتحقيق أعلى نسبة وقاية من كورونا

أعلن مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة صحة غزة رامي العبادلة، عن تمديد فترة الحجر الصحي على المواطنين لمدة 21 يوما بدلا من 14 لضمان تحقيق أعلى نسبة أمان من فيروس كورونا.

وأضاف أن "نسبة خطأ لا تتعدى نصفا بالمئة دفعت وزارة الصحة لتمديد فترة الحجر الصحي، حتى تكون نسبة الاطمئنان بعدم إصابة السكان بفيروس كورونا 100%".

وأكد العبادلة أن من يخرج من الحجر سيكون آمنا تماما بعد 21 يوما من الحجر، وأن ما تقوم به وزارة الصحة هو لضمان أعلى نسبة أمان في العالم، حتى لا ينتشر هذا المرض في غزة، خاصة أن قدراتها محدودة وأن دولا عظمى انهارت أمام هذا الوباء.

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وأشار إلى أن جميع المحجور عليهم في غزة والبالغ عددهم 1723 في 24 مركزا، بينهم 990 مريضا يحتاجون لمتابعة صحية خاصة، وهم بحالة صحية جيدة وهناك طواقم طبية على عناية دائمة بهم.

وكانت صحة غزة قالت أمس إنها مددت فترة الحجر أسبوعا إضافيا، بعد أن أثبتت الدراسات العلمية أن فترة الحجر الممتدة لمدة 14 يوما لا تحقق ضمانا أكيدا لخلو المحجورين من الإصابة، وأن بعض الحالات تم تسجيلها بعد انقضاء هده الفترة.

وعليه فقد قررت وزارة الصحة اتخاذ خطوة احترازية إضافية لتكون فترة الحجر الصحي 21 يوما.

المصدر: RT