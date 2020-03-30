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الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار وسيول

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الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار وسيول
Reuters
مصر
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حذرت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية في مصر إيمان شاكر، من حدوث تقلبات جوية شديدة، حيث ستشهد الفترة المقبلة ارتفاعات وانخفاضات متكررة في الطقس بشكل ملحوظ.

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وأضافت شاكر أن اليوم الاثنين وغدا سيشهدان ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، عن المعدلات الطبيعية لباقي الأيام، لتسجل الحرارة 29 درجة مئوية.

وحذرت من تخفيف الملابس في هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى باقي أيام الأسبوع.

وأكدت أنه من المتوقع هطول أمطار، تثير السيول خلال الفترة المقبلة جنوب البلاد وسيناء.

المصدر: الأهرام

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