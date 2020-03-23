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"قرش الصحراء" يستعد لضرب 12 منطقة في مصر

أخبار العالم العربي

Reuters
مصر
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حذرت وسائل الإعلام الرسمية في مصر من عاصفة ترابية شديدة تسمى "قرش الصحراء" ستضرب 12 منطقة في مصر، وذلك بعد تحذيرات هيئة الارصاد الجوية من طقس اليوم الاثنين.

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وأكدت: "حالة الرياح ستكون نشطة لبعض العوامل الجوية، الرياح ستكون مغبرة وتثير الرمال والأتربة والشوائب العالقة في السماء، وسوف تنشط على هيئة هبات على فترات منفصلة، قوتها ستكون شديدة إلى شديدة جدا".

وكانت الإدارة العامة للمرور في مصر، قد ناشدت المواطنين بالالتزام بمجموعة من الإرشادات أثناء قيادة السيارات، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل حد العاصفة.

المصدر: أخبار اليوم

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