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الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين من رياح تصل حد العاصفة

أخبار العالم العربي

الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين من رياح تصل حد العاصفة
Reuters
مصر
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ناشدت الإدارة العامة للمرور في مصر، المواطنين بالالتزام بمجموعة من الإرشادات أثناء قيادة السيارات، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل حد العاصفة.

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وقالت مديرة مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، إيمان شاكر، إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مصر، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع من هذا الارتفاع.

وأشارت إيمان شاكر إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 29 درجة مئوية في القاهرة، لافتة إلى ظهور أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة يجعل هناك حالة من الدفء.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن ارتفاع درجات الحرارة يشمل طقس اليوم وغدا الثلاثاء فقط، لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض بداية من يوم الأربعاء القادم، مشددة على عدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة بشكل كبيرة.

وأشارت إلى أنه رغم بداية فصل الربيع إلا أن هناك تقلبات في درجات الحرارة، موضحة أن هناك حركة للرياح تصحبها أمطار خفيفة على بعض المناطق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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