 
مباشر

الأرصاد الجوية المصرية تكشف عن تفاصيل الطقس للأيام القادمة

أخبار العالم العربي

الأرصاد الجوية المصرية تكشف عن تفاصيل الطقس للأيام القادمة
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngdq

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

إقرأ المزيد
خبراء الأرصاد الجوية في مصر يحذرون من منخفض
خبراء الأرصاد الجوية في مصر يحذرون من منخفض "التنين"

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون مضطربة جدا مع ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، كما الحال بالنسبة لحالة البحر الأحمر.

كما تشهد الأحوال الجوية في مصر خلال الـ 72 ساعة القادمة، استقرارا في الأحوال الجوية بعد موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث تنعدم الظواهر الجوية المضطربة ويكون الطقس معتدلا في معظم أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا