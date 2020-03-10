خبراء الأرصاد الجوية في مصر يحذرون من منخفض "التنين"

حذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـ"منخفض التنين" أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

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وأوضح الخبراء أن المنخفض سيضرب عدة دول منها "مصر وعمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا".

ووفقا لتحديثات النموذج الأوروبي لخرائط الطقس في مصر، فإن الرياح ستصل لحد العاصفة، حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول على مدن سيناء، وتصل كمية الأمطار المقرر سقوطها على البحيرة والإسكندرية 110ملم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس غير مستقر في كافة أنحاء البلاد، الخميس المقبل، قائلة عبر موقعها الرسمي إن هناك أمطارا غزيرة على بعض المناطق، تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية