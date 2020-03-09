بالفيديو.. عاصفة رملية تضرب القاهرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر عاصفة رملية تضرب العاصمة المصرية القاهرة.

هذا وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس غير مستقر في كافة أنحاء البلاد، الخميس المقبل، قائلة عبر موقعها الرسمي إن هناك أمطارا غزيرة على بعض المناطق، تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

المصدر: RT